Виктор Шубин: об особенностях спортивной журналистики в Заполярье

Ровно неделю назад ведущие программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» встречались в студии с Виктором Александровичем Шубиным, спортивным корреспондентом.

Но за время передачи успели обсудить совсем немного вопросов, как всегда, не хватило эфирного времени. Поэтому сегодня продолжаем интересный разговор с интересным журналистом.

Виктор Александрович сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает о том, на каких мероприятиях интереснее всего работать, стремятся ли молодые коллеги в спортивную журналистику и думали ли он хоть раз в жизни о том, чтобы сменить профессию.