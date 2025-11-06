День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.25 12:00
Виктор Виноградов: что такое хакатон, или Об успехе команды «AeroStat» в Москве
Недавно в финале самого крупного в стране хакатона «Лидеры Цифровой Трансформации» третье место заняла команда «AeroStat» от известного комьюнити «LeaderStat».
Команду возглавлял Виктор Виноградов из Мурманска. Ребята решали серьёзную задачку от правительства Москвы и Федерального центра беспилотных авиасистем. Они создавали сервис для анализа полётной активности гражданских беспилотников в регионах России.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Виноградов, капитан команды «AeroStat», делится своими впечатлениями от участия и успехе в хакатоне «Лидеры Цифровой Трансформации».
