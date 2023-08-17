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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.23 12:00

Виктория Алёшичева и Евгений Урбанович: «Формы и оттенки» Мурманска

У Мурманска, как и у любого города, есть свои неповторимые формы, линии, краски, который сформировались на протяжении его исторического развития и географического расположения. Вот к этим ярким особенностям и попытался привлечь внимание земляков Евгений Урбанович, выставивший в Центре современного искусства «21А» свои картины.

У Мурманска, как и у любого города, есть свои неповторимые формы, линии, краски, который сформировались на протяжении его исторического развития и географического расположения. Вот к этим ярким особенностям и попытался привлечь внимание земляков Евгений Урбанович, выставивший в Центре современного искусства «21А» свои картины.

Евгений Урбанович – мурманчанин. Многим он и известен по муралам – расписал немало брандмауэров, стен и зданий. Но прикладные работы Евгения – иные.

На выставке представлены графика и живопись, созданные на особом визуальном языке, ставшем его стилем – плавающие линии, искажение пространства, дробящиеся образы, использование разных материалов и текстур, и богатая палитра благородных оттенков. Отсюда и название «Формы и оттенки», подобно Гегелю, отвечающее на сложный вопрос, что первично, форма или содержание: и то, и другое, перетекающее друг в друга, – иногда форма создает содержание, иногда содержание диктует формы. А оттенки, как и свет – то дробят, то сливают форму в монолит.

«Форма» – это язык, а «оттенки» – настроения: города и уникальной природы заполярья, по словам художника, который находится ещё в начале интересного творческого пути.

Сегодня Виктория Алёшичева, ведущий специалист Мурманской областной научной библиотеки, и Евгений Урбанович, художник, – гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». И разговор пойдёт о выставке «Формы и оттенки» и о работе Центра современного искусства «21А»

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