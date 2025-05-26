Виктория Бакула, о Дне славянской письменности и Дне саамского слова

День славянской письменности и культуры — это не просто памятная дата, а живое культурное явление, объединяющее духовные, образовательные и творческие традиции.

Во многих городах 24 мая становится днем народного гуляния и культурного просвещения. На Кольской земле круг филологических праздников расширился с 1989 года, когда в рамках Дней славянской письменности и культуры в Мурманской области стали отмечать и День саамского слова.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктория Бакула, доктор филологических наук, расскажет о ревитализации саамского языка.