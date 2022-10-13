Виктория Березина, зооволонтёр: помогать животным – это мой жизненный выбор

Виктория Березина спасает бездомных животных с ноября 2010 года. В начале она занималась фотографией тех животных, которые ищут дом, так как очень часто именно от хороших фотографий зависит пристрой - люди хотят видеть картинку.

Позже Виктория стала организатором ежемесячных уличных акций фонда «Ищу Человека» (сейчас они проходят намного реже), с 2012 года ведёт для детей и подростков «Уроки Доброты» на базе школ, библиотек и общественных организаций. Для этого у неё разработано несколько программ для проведения занятий.

Всю свою волонтёрскую деятельность Виктория старалась и берёт сложных подопечных (после ДТП, умершие хозяева, дряхлые животные), которых всегда сложно выходить и найти куратора.

Зооволонтёр курирует и занимается передержкой бездомных животных; ведёт большую организаторскую деятельность в Мурманском региональном общественном фонде поддержки бездомных животных «Ищу Человека» https://vk.com/murmandogs; ведёт несколько сообществ в соцсетях: фонд «Ищу Человека» и «Зоопотеряшки» https://vk.com/murmanzoopoterychki; налаживает сотрудничество фонда с общественными организациями, СМИ и т.д.

В настоящее время Виктория Березина курирует подопечную собаку Айру. С подробной историей питомца можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/wall-12826291_1224886. Возраст собаки примерно 7 лет. Под опеку попала после ДТП, во время которого животное получило сложный перелом задней лапы. Сделано несколько сложных операций, было несколько дорогостоящих курсов по лечению. На данный момент Айра - здоровая собака, у неё чудесный характер, уживается абсолютно со всеми.