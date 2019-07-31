Виктория и Максим – самые популярные имена новорожденных в Мурманской области

Специалисты Отдела ЗАГС Мурманской области подвели итоги второго квартала текущего года, подсчитав количество новорожденных, выяснив, какие имена стали самыми популярными и самыми редкими в нашем регионе.

За это время родились тысяча шестьсот восемьдесят шесть маленьких северян. Чаще всего мальчиков называли Максимами - их прибавилось пятьдесят пять человек. Среди девочек самое популярное имя Виктория - так назвали сорок восемь малышек. Популярными стали также имена Артём, Александр, Михаил, Ксения, Анастасия, Алиса и Мария.

Тем временем, северяне продолжают называть своих детей редкими именами. Среди них Пантелеймон, Радомир Савва, Светозар, Тихон, Жасмин, Летиция и Эммануил.

Наряду с этим родители практически перестали называть детей Анатолиями, Борисами, Олегами, Аллами, Дарьями, Еленами и Надеждами.