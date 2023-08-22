Виктория Орлова и Маша Максимова: о секретах Первого чемпионата по поеданию пельменей в ТРК «Plazma»

Пельменей поесть и денег заработать! Вот и до Мурманска докатилась волна популярного в разных регионах России конкурса по поглощению пельмешек! 26 августа в ТРК «Plazma» состоится Первый чемпионат по поеданию мяса в тесте.

В русский язык слово «пельмень» пришло из языка финно-угорских народов: «пель» (ухо) и «нянь» (хлеб). Если перевести дословно, то получится «хлебное ушко». Возможные языки происхождения – коми, мансийский, удмуртский и финский.

Пельмени — очень сытное, богатое углеводами, жирами и белками блюдо. На 100 г продукта приходится в среднем около 170 ккал. Поэтому любителям пельменей диетологи советуют соблюдать норму и есть не более 10 штук — это около 200 ккал. Но в нашем случае – это правило для проигравших!

Сегодня Виктория Орлова, основатель франшизы «Pelmen House», и Маша Максимова, продюсер «Регион Медиа», - гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Они расскажут нам о том, кому пришла в голову идея провести такой необычный чемпионат в Мурманске, кто может участвовать в соревновании любителей хлебных ушек, кто будет следить за процессом поглощения пельмешек на скорость и какой приз ждёт победителя.