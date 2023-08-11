Виктория Пиксендеева и Дарья Смирнова: итоги приёмной кампании в МАУ, или Что ждёт студентов нового объединенного университета

Скоро многие выпускники учебных заведений Мурманской области продолжат своё образование в новом объединенном вузе. И называется он МАУ – Мурманский арктический университет. По этому поводу в университете состоялась пресс-конференция с и.о. ректора Ириной Шадриной, которая поделилась с пресс-службами предварительными итогами первой в истории высшего заведения приёмной компании и поделилась планами на август.

Сколько подано заявлений? На какие направление самый большой конкурс? И есть ли ещё свободные бюджетные места?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» об этом и не только расспросим директора Арктического ресурсного кадрового центра МАУ Викторию Пиксендееву и студентку 4 курса, консультанта приёмной комиссии МАУ Дарью Смирнову. А еще у них узнаем, когда проводят дополнительный приём и каковы условия.