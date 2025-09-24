Виктория Смирнова и Любовь Кочергина: о яркой осени в «Научке»

В Мурманской областной научной библиотеке на этой неделе будет шумно: сначала состоится международный «Литературный диктант», а потом — яркий «Творческий квартал». Книги, мастер-классы, разговор о здоровье, вдохновение — всё это ждёт мурманчан.