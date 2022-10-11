«Виниловый вечер» в «Научке» - мурманчане погружаются в мир музыки

Граммофон, пластинки, винил – ретро-культура по всему земному шару снова набирает обороты, привлекая к себе всё больше и больше заинтересованных лиц. «Виниловый вечер» - так называются встречи по пятницам, которые проходят в научной библиотеке. Любой желающий может сюда прийти, послушать небольшую лекцию об определенном музыкальном жанре и вдохновиться звуком пластинок.

Пик популярности виниловых проигрывателей и пластинок пришёлся на 60-е. Тогда это было чуть ли не единственное средство воспроизведения звука. Но сегодня слушать музыку стало в разы проще, этой функцией обладают как специализированные плееры, магнитофоны с музыкальными центрами, так и планшеты, компьютеры, и, конечно, телефоны. Однако, интерес к винилу не угасает, а наоборот становится сильнее с каждым годом. Людям нравится эстетика процесса и атмосферный, как говорят ценители, «ламповый» звук.

Проект «Виниловый вечер» запустили в областной научной библиотеке ещё в феврале. Сотрудник учреждения Владимир Зевакин, проявив инициативу, начал проводить музыкальные вечера.

Владимир в подростковом возрасте начал увлекаться музыкой, учился играть на гитаре, укулеле и губной гармошке. Осваивал это всё сам, без помощи педагогов. А заодно потихоньку вникал в историю этого вида творчества.

Владимир Зевакин, автор и лектор проекта «Виниловый вечер»: «Эти музыкальные вечера ориентированы не только на то, как мы слышим ту или иную ноту, они ориентированы на знакомство с историей, знакомство с традициями. Потому что о музыке нельзя говорить просто как о музыке и всё. Она обязательно хватает очень много других сфер человеческой деятельности и очень много других видов искусства – и театр, и литературу, и пьесу – всё что угодно».

По словам посетителей, формат встречи хорошо продуман, информация на лекциях дозированная и понятная. Участники вечеров не могут не отметить по-настоящему запоминающийся культурный образ лектора, его манеру речи.

Елена Щербак, посетитель «Винилового вечера»: «Такой формат мне очень понравился, когда лектор рассказывает, даёт какую-то интересную информацию, делает экскурс в историю, показывает один жанр в развитии, в разных проявлениях. Это очень увлекает. Здесь и классика, и более новые жанры. Вот сегодня, например, мы слушаем духовную музыку. Мы начали с самой классики. С органной музыки, с русских духовных песнопений и дошли до спиричуэлс, до госпела, даже до рэпа. Это поразительно».

На лекциях используются не только проигрыватели для пластинок, но и экран, на котором показывают музыкальные видео, чаще всего отражающие современные реалии обсуждаемого жанра.

Капиталина Нуждина, посетитель «Винилового вечера»: «Мне кажется, что в этом и есть фишка, так сказать, этого проекта. Потому что музыку-то мы можем послушать и неоднократно мы её слышали. Но слушать и слышать - это разные вещи. Этот проект и лекции, которые готовит Владимир, они как раз помогают услышать что-то новое, открыть для себя новые какие-то горизонты, знания. Это очень здорово».

Виктория Смирнова, посетитель «Винилового вечера»: «Можно узнать что-то новое, поговорить с человеком, который разбирается, узнать какие-то детали, какую-то информацию. Но в тоже время, я, например, очень люблю орган. Послушать и поделиться какими-то впечатлениями тоже можно. Очень здорово».

На вечерах «виниловой» музыки уже есть постоянные посетители, которые мотивируют автора продолжать начатое.

Владимир Зевакин, автор и лектор проекта «Виниловый вечер»: «Впереди ещё масса тем, просто масса. И они не закончатся покуда в нашем фонде есть пластинки. А пластинок у нас тысяч 14, наверное, если не более».

Следующий «Виниловый вечер» в «Научке» состоится 21 октября. Он будет посвящен 100-летию российского джаза.