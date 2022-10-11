В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.22 19:30

«Виниловый вечер» в «Научке» - мурманчане погружаются в мир музыки

Граммофон, пластинки, винил – ретро-культура по всему земному шару снова набирает обороты, привлекая к себе всё больше и больше заинтересованных лиц. «Виниловый вечер» - так называются встречи по пятницам, которые проходят в научной библиотеке. Любой желающий может сюда прийти, послушать небольшую лекцию об определенном музыкальном жанре и вдохновиться звуком пластинок.

Пик популярности виниловых проигрывателей и пластинок пришёлся на 60-е. Тогда это было чуть ли не единственное средство воспроизведения звука. Но сегодня слушать музыку стало в разы проще, этой функцией обладают как специализированные плееры, магнитофоны с музыкальными центрами, так и планшеты, компьютеры, и, конечно, телефоны. Однако, интерес к винилу не угасает, а наоборот становится сильнее с каждым годом. Людям нравится эстетика процесса и атмосферный, как говорят ценители, «ламповый» звук.

Проект «Виниловый вечер» запустили в областной научной библиотеке ещё в феврале. Сотрудник учреждения Владимир Зевакин, проявив инициативу, начал проводить музыкальные вечера.

Владимир в подростковом возрасте начал увлекаться музыкой, учился играть на гитаре, укулеле и губной гармошке. Осваивал это всё сам, без помощи педагогов. А заодно потихоньку вникал в историю этого вида творчества.

Владимир Зевакин, автор и лектор проекта «Виниловый вечер»: «Эти музыкальные вечера ориентированы не только на то, как мы слышим ту или иную ноту, они ориентированы на знакомство с историей, знакомство с традициями. Потому что о музыке нельзя говорить просто как о музыке и всё. Она обязательно хватает очень много других сфер человеческой деятельности и очень много других видов искусства – и театр, и литературу, и пьесу – всё что угодно».

По словам посетителей, формат встречи хорошо продуман, информация на лекциях дозированная и понятная. Участники вечеров не могут не отметить по-настоящему запоминающийся культурный образ лектора, его манеру речи.

Елена Щербак, посетитель «Винилового вечера»: «Такой формат мне очень понравился, когда лектор рассказывает, даёт какую-то интересную информацию, делает экскурс в историю, показывает один жанр в развитии, в разных проявлениях. Это очень увлекает. Здесь и классика, и более новые жанры. Вот сегодня, например, мы слушаем духовную музыку. Мы начали с самой классики. С органной музыки, с русских духовных песнопений и дошли до спиричуэлс, до госпела, даже до рэпа. Это поразительно».

На лекциях используются не только проигрыватели для пластинок, но и экран, на котором показывают музыкальные видео, чаще всего отражающие современные реалии обсуждаемого жанра.

Капиталина Нуждина, посетитель «Винилового вечера»: «Мне кажется, что  в этом и есть фишка, так сказать, этого проекта. Потому что музыку-то мы можем послушать и неоднократно мы её слышали. Но слушать и слышать - это разные вещи. Этот проект и лекции, которые готовит Владимир, они как раз помогают услышать что-то новое, открыть для себя новые какие-то горизонты, знания. Это очень здорово».

Виктория Смирнова, посетитель «Винилового вечера»: «Можно узнать что-то новое, поговорить с человеком, который разбирается, узнать какие-то детали, какую-то информацию. Но в тоже время, я, например, очень люблю орган. Послушать и поделиться какими-то впечатлениями тоже можно. Очень здорово».

На вечерах «виниловой» музыки уже есть постоянные посетители, которые мотивируют автора продолжать начатое.

Владимир Зевакин, автор и лектор проекта «Виниловый вечер»: «Впереди ещё масса тем, просто масса. И они не закончатся покуда в нашем фонде есть пластинки. А пластинок у нас тысяч 14, наверное, если не более».

Следующий «Виниловый вечер» в «Научке» состоится 21 октября. Он будет посвящен 100-летию российского джаза.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро окреп почти на 1,55 рубля, доллар вырос на 1,34 рубля-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен – депутаты облдумы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика