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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.18 19:30

Виноват снег - Мурманчане начинают жить без электричества

Свет поочередно выключался в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах. Из-за перебоев в поставке электроэнергии некоторые жители города остались без отопления и воды. А в понедельник вынужденный блэкаут продолжился. Всё, что на данный момент известно о перебоях в работе электричества в областном центре - в нашем сюжете.

Первые трудности начались в пятницу уже после обеда. Соцсети взорвались сообщениями о том, что электричество пропало в некоторых местах Первомайского и Октябрьскго района. Отключались даже не дома, а целые улицы. Среди жертв блэкаута оказалась и городская больница. Несмотря на то, что учреждение имеет серьёзную энергетическую безопасность и, благодаря источникам бесперебойного питания, отключения врачи практически не почувствовали, но некоторые высокоточные приборы пришлось отключить.

Кроме того, скачки напряжения в сети привели к отключению в некоторых домах отопления и горячей воды. Сейчас МЭС уже работает в обычном режиме, но поволноваться специалистам всё-таки пришлось.

Негативно отразился блэкаут и на работе городской дорожной сети. Светофоры выключились, на дорогах образовались серьёзные заторы. Мурманские троллейбусы встали на обочинах, а их пассажирам пришлось мёрзнуть на остановках.

Городские власти контролировали ситуацию и пытались добиться информации от «Колэнерго», авария произошла именно на его сетях. Однако компания предпочла залечь на дно, и на контакт с администрацией не пошла.

Несмотря на то, что на телефонные звонки в «Колэнерго» предпочитают не отвечать, на сайте организации появилась информация, что отключение электричества в Мурманске и Североморске произошло из-за «налипания мокрого снега на провода и образования наледи». Энергетики утверждают, что это послужило причиной обрыва нескольких линий электропередач. Также под весом снега якобы упала одна опора ЛЭП. Сейчас ведутся восстановительные работы, а потребители запитаны от резервной линии.

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