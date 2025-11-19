Виновнице в травмировании детей в мурманском «Мисти Парке» грозит лишение свободы

Управляющую парка активного отдыха обвиняют в оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности.

Согласно материалам дела, осенью 2024 года она допустила эксплуатацию батутной арены, несмотря на выявленные дефекты защитных матов. В результате девочки 10 и 12 лет получили травмы средней степени тяжести.

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила уголовное дело в суд. За подобное преступление грозит срок до 2 лет лишения свободы.