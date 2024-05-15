Виновник дорожно-транспортного происшествия предстал перед судом

Во время предварительного следствия было установлено, что в марте прошлого года житель Оленегорска, двигаясь на автомобиле «Вольво» по автомобильной дороге Р-21 «Кола», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Опель».

В результате происшествия легковушку отбросило на встречку, где он совершил столкновение с грузовым тягачом «Даф». Водитель «Опеля» получил множественные травмы.

Виновник ДТП за два года более 140 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

В настоящее время судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.