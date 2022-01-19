Виновных в крушении военного самолёта в Оленегорске ждёт суд

Напомним, бомбардировщик Ту-22 потерпел крушение 22 января 2019 года, когда совершал посадку на аэродроме. В результате погибли три человека.

Завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира войсковой части Владимира А-ко и руководителя полётов группы руководства полётами Владимира С-ва. Их будут судить за халатность и нарушение правил полётов.

Установлено, что экипаж самолёта Ту-22 вылетел на тренировку. На А-ко возлагалась ответственность за организацию и безопасность полётов. Погода ухудшилась, начался сильный снегопад, но обвиняемый не дал разрешения прекратить занятие. С-ов, в свою очередь, экипаж самолёта не уведомил об изменении метеорологической обстановки. Поэтому при заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолёта и несвоевременно обнаружил начало взлётно-посадочной полосы. Самолёт приземлился со скоростью, вдвое превышающую нормативы его прочности, в результате чего загорелся и развалился на части.

Погибли три человека, ещё один получил тяжкий вред здоровью.

По оценкам экспертов, остаточная стоимость уничтоженного самолёта превышает 97 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.