Виновным в катастрофе авалайнера SSJ 100 до сих пор никого не признали

Четыре года прошло с момента трагической даты - 5 мая 2019 года, когда в аэропорту Шереметьево сгорел авалайнер SSJ 100.

Напомним, самолёт выполнял рейс по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Во время жёсткой посадки лайнер получил повреждения, частично разрушился и сгорел.

По данным Следственного комитета России, из находившихся на его борту 78 человек, 41 погиб. Посадка в аэропорт вылета была вынужденной. После вылета из Шереметьево в лайнер попала молния, отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение разворачиваться и садиться. По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело.

Состоялось несколько судебных заседаний, однако, виновным в катастрофе до сих пор никого не признали. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной аварии самолёта стали грубые ошибки, допущенные командиром воздушного судна.