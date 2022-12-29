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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.22 19:30

Виртуальный концертный зал появился в детской школе искусств №3 Мурманска

На первый взгляд может показаться, что мы на представлении в филармонии. Но на самом деле, это виртуальный концертный зал в детской школе искусств №3 Мурманска.

Ещё в 2021 году в школе была установлена современная звуковая и мультимедийная аппаратура, которая вызывает у зрителей ощущение реального присутствия.

Марина Перминова, директор ДШИ №3 г. Мурманска: «Есть в филармонии виртуальный концертный зал, есть во дворцах культуры виртуальные концертные залы, а в школе искусств - он единственный. Конечно, он даёт огромные возможности для наших детей: это и образовательные проекты, и виртуальные экскурсии, и прямые трансляции из нашей филармонии, и шикарные концерты в записи. Сегодня мы слушаем такой концерт в записи».

Перед Новым годом для всех обучающихся транслируют концерт победителей международных и юношеских конкурсов в рамках музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

Марина Перминова, директор ДШИ №3 г. Мурманска: «Он проходил в Мурманской областной филармонии 25 октября, не транслировался. Транслировался концерт Дениса Мацуева, а вот его потрясающих подопечных, лауреатов международных конкурсов мы слушаем сегодня».

Конечно, такой формат отличается от живого выступления, но наличие такой возможности, безусловно, радует маленьких деятелей искусства.

Такое событие стало отличным завершением учебного года и новогодним подарком для ребят.

Комментарии

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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