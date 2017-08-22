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День за днём с «Арктик-ТВ»22.08.17 19:30

Вирус Коксаки пробрался в Мурманскую область

Стоит ли жителям Мурманска бояться вируса Коксаки? Надо ли отказываться от полёта на отдых в Турцию, где по рассказам очевидцев наблюдается вспышка этой инфекции? В зоне риска, чаще всего, оказываются дети. В Мурманской области уже зафиксированы случаи заболевания у взрослых и малышей.

Несколько детей в Апатито-Кировском районе заболели энтеровирусной инфекцией. Ещё быстрее информация об этом  вирусе разлетелась в социальных сетях, где беспокойные мамочки обсуждают проблему и пытаются самостоятельно ставить диагнозы. Кто-то из них даже опубликовал фотографии ребёнка, покрывшегося красными пятнами.

При этом многие посетители интернет-форумов  происходящее связывают с возможной эпидемией вируса Коксаки в Турции. Говорят, что  кто-то из детей вернулся с отдыха и привёз с собой инфекцию, которая может не проявляться  в течение нескольких дней. 

В Роспотребнадзоре на эту информацию отреагировали незамедлительно. 16 августа на сайте управления появилась информация об открытии «горячей линии». Чуть позже  на запрос нашего телеканала специалисты  контролирующего органа ответили пресс-релизом, в котором говорится о том, что рост заболеваемости носит сезонный характер и такие случае в основном отмечаются среди детей раннего возраста, посещающих детские образовательные организации. Отмечены случаи заболевания в Мурманске, Североморске и Ковдорском районе.

Во всех детских образовательных учреждениях региона были выявлены нарушения дезинфекционного режима. По установленным фактам нарушений возбуждён ряд административных производств.

Передаётся вирус либо воздушно-капельным путём от больного человека к здоровому, либо через  воду и пищу. Если это детский сад, то переносчиками вируса могут стать не только столовые приборы, но и любые вещи, например, игрушки. При этом  инфекция довольно живуча и хорошо переносит низкие температуры. Но считать случившиеся вспышкой или чем-то из ряда вон - не верно, подчеркивают врачи. Случаи заражения бывают каждое лето и осень, далеко не всегда инфекцию привозят с курортов.

- Энтеровирусная инфекция распространена повсеместно, её можно обнаружить как единично, так и вспышками, - поясняет Алексей Васильев, врач инфекционист Мурманской областной больницы. - В данной ситуации мы имеем последствия вспышки инфекции, которая разыгралась в Турции. За последнюю неделю несколько человек обращались к нам в приёмное отделение, это те, кто отдыхал в Турции. 

Еженедельно из Мурманска в южную страну отправляется несколько чартерных рейсов. Это одно из самых популярных направлений для отдыха  среди жителей региона в этом году. Специалисты аэропорта обычно очень чутко реагируют на любую информацию о возможных происшествиях, в том числе эпидемического характера. Но в этот раз, считают на предприятии, никаких предпосылок вводить карантин, нет. Самолёты  загружены пассажирами на 98%, и это самый высокий показатель среди международных перелётов, выполняемых из  областного центра.  

- Какие-то дополнительные меры санитарной безопасности мы не водили, потому что эти меры принимаются в случаях, когда поступает какая-то официальная информация по их введению, - говорит Лилия Сальникова, управляющий делами ПАО «Аэропорт Мурманск». -  В настоящее время мы никакой информацией не располагаем.

Симптомы заболевания вирусом Коксаки ярко выражены - это повышение температуры, лихорадка, высыпания на коже. Если у кого-то возникнут подозрения на заболевание, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться сразу же к врачу. Обычно заболевание проходит в лёгкой форме за неделю, но бывают и серьёзные осложнения, до которых лучше не доводить. А в качестве элементарной профилактики, врачи советуют, чаще мыть руки.

 

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