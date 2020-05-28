Вирус не сдаётся

В Заполярье соцработники получат доплаты за работу в период пандемии. На эти цели выделено почти 6 миллионов рублей, это выплаты за май.

Учитывая особые условия и дополнительную нагрузку на сотрудников сферы социального обслуживания населения, было принято решение о выплатах им надбавок за труд. Выплаты за март и апрель уже были доведены до специалистов.

Что же касается статистики заболеваемости COVID -19 в регионе, то за прошедшие сутки зафиксированы 46 новых случаев заражения. Больше всего инфицированных в областном центре +26, в Белокеменке +4.

Всего в области за все время выявлено 3076 человек с подтверждённым диагнозом коронавирус.