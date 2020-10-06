Вирус не уходит, веселиться ещё рано

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 124 новых случая заболевания CoViD-19. За последние время это один из самых высоких показателей распространения коронавируса, однако, такой рост специалисты прогнозировали ещё неделю назад.

По словам эпидемиологов, после волны нас обязательно ждёт спад. А вот конкретных причин ухудшения статистики нет, но судя по тому, как власти ужесточают контроль заведений, где нарушали режим и организовывали вечеринки и дискотеки, можно сделать выводы, что веселиться пока рано. Больше всего заболевших в Мурманске (+86), Североморске (+15), Кольском районе (+5). Три человека умерли от осложнений вызванных инфекцией.