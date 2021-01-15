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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.21 19:30

Вирус продолжает уносить жизни северян

239 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в  Мурманске (+126), Печенгском районе (+22) и  Североморске (+20). 

А в это время Минтруд России включил осложнения от коронавируса у медиков в перечень причин инвалидности. Это касается тех, кто непосредственно работает с заболевшими COVID-19 пациентами: врачей, среднего и младшего медперсонала медорганизаций, водителей автомобилей скорой медпомощи.

Указанным категориям работников здравоохранения инвалидность устанавливается, если инвалидность наступила из-за развития осложнений после перенесенного заболевания, которое вызвано новой коронавирусной инфекцией; если COVID-19 подтверждён лабораторными методами исследования или решением врачебной комиссии на основании результатов КТ лёгких; если заболевание возникло при исполнении трудовых обязанностей.

 

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