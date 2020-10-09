Вирус унёс жизни ещё трёх северян

Уходит на выходные наш регион без хороших новостей по статистике распространения коронавируса. Заболевших немало, резкий скачок по COVID-положительным зафиксирован во флотской столице, трое инфицированных есть и среди рабочих на стройке в Белокаменке.

Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Североморске (+39) и Оленегорске (+16).

Штаб пока не комментирует причину роста или вспышек в городах области. Но скорее всего, рост числа инфицированных связан с нарушением эпидемического режима. Граждане банально забывают про маски, антисептики и социальную дистанцию - действенные меры, которые пока никто не отменял.