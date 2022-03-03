542 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (280), Кандалакшском районе (78) и Мончегорске (47).

Вирусолог заявил о движении к концу пандемии COVID-19. Слова вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна приводят «Известия». Альтштейн предположил, что волн коронавируса больше не будет, а заболеваемость пойдёт на спад. Между тем он указал на необходимость носить маски и проходить вакцинацию для окончания пандемии.

По мнению эксперта, даже после окончания пандемии не исчезнут тяжёлые и летальные случаи, а просто сократится их количество.