Вирусы «отдохнули» и «накинулись» на северян

По результатам второй недели нового года в Мурманской области увеличилось количество заболевших респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 2811 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 38% приходится на юных северян.

Также отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 85 случаев.

Специалисты напоминают, что ОРВИ, грипп и коронавирус – самые распространённые в мире инфекционные заболевания. Риск заразиться ими возрастает осенью-зимой.

Чтобы избежать заболевания, рекомендуется придерживаться комплексного подхода к профилактике: соблюдать правила личной гигиены, одеваться по погоде, избегать мест большого скопления людей и контактов с заболевшими.