День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.25 19:30
Вирусы «отдохнули» и «накинулись» на северян
По результатам второй недели нового года в Мурманской области увеличилось количество заболевших респираторными вирусными инфекциями.
Как сообщает управление Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 2811 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 38% приходится на юных северян.
Также отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 85 случаев.
Специалисты напоминают, что ОРВИ, грипп и коронавирус – самые распространённые в мире инфекционные заболевания. Риск заразиться ими возрастает осенью-зимой.
Чтобы избежать заболевания, рекомендуется придерживаться комплексного подхода к профилактике: соблюдать правила личной гигиены, одеваться по погоде, избегать мест большого скопления людей и контактов с заболевшими.
Комментарии
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