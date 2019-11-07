Висели просто шторы - певица Дана Загребельная - новый герой программы «Проще говоря»

Девушка расскажет о жизни артистов эстрады, о тернистом пути на сцену большого КВНа и о работе с детьми в коррекционной школе. Также ведущая программы Кристина Харатова раскроит секреты красоты и трудоспособности мурманской звезды.

- Как сшить концертный костюм, когда на счету одни нули? И что связывает Данаю со Скарллет Охара?

«Висели просто шторы. Они просто с окна были взяты. И просто из голой занавески был сшит костюм мною же, - рассказывает Дана Загребельная, руководитель проекта «Danaya show». - Не умеючи шить, я его сшила. Я вышла, выступила. Причём никто практически не заметил, все думали, что эта такое кружево дорогое».

- Если долго мучиться, что-нибудь получится. Или как попасть в КВН?

«Я стучалась в разные двери, что касалось КВНа, очень много лет. И как-то всё происходило стандартно: «мы позвоним», «мы напишем», «да, да, да». Как-то не получалось, - вспоминает Дана Загребельная, руководитель проекта «Danaya show». – А потом звонок, говорят, чтобы к 10 вечера была готова, в Дом молодёжи бегом- бегом. Я сижу в шоке. Даже не ожидала, не надеялась уже»,

- Обучение детей – это работа или призвание?

«Дети в Минькино особенные, они прекрасные, они шикарные, они любимые, - говорит Дана Загребельная, руководитель проекта «Danaya show». - Мы танцуем, мы веселимся. Я просто хочу, чтобы те несколько часов, которые они проводят со мной, чтобы они забывали обо всех недугах, обо всех своих проблемах. Просто, чтобы они были детьми, радовались жизни».

Об этом и многом другом подробно вы узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ», который выходит сегодня в 20.00. Не пропустите. Будет интересно!