Вишенка на торте, или Клип группы «Little big» бьёт рекорды

Стало известно, с какой песней Россия выступит на «Евровидении-2020». На музыкальном конкурсе, который состоится в Роттердаме, нашу страну представит популярная группа «Little big»

Новый сингл, уже ставший хитом, называется «Uno» и посвящён знакомству девушки и парня. Песню и клип представили только вчера, однако, ролик уже бьёт рекорды по просмотрам на «Ютьюб». Меньше, чем за сутки-2,5 миллиона!

Экстравагантные костюмы, запоминающийся мотив, незатейливый текст, и знаменитый танец Алёны Двойченковой в исполнении упитанного и харизматичного парня - вишенка на торте.