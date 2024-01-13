Високосный год начался с ЧП: пропали ценные вещи из багажа иностранной пассажирки, два жителя Санкт-Петербурга погибли под лавиной, а мурманчанка – под колёсами пассажирского поезда

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора предложил забрать памятник Алёше из болгарского Пловдива в Мурманск, где местные депутаты решили его демонтировать и отправить в софийский Музей социалистического искусства. В нашем городе-герое найдётся место для младшего брата местного «Алёши», уверен парламентарий.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ» – первой рабочей в новом 2024 году. Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Дмитрий Либгард, начальник отдела ГИБДД г. Мурманск; Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте и Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

На территории Мурманского судоремонтного завода построят современное предприятие. Восстановление и модернизацией займётся «S7 Group». Компании уже перешли в собственность здания и сооружения на территории заброшенного СРЗ. Проектированием судоремонтного комплекса в Мурманске займётся Государственная транспортная лизинговая компания, а его возведение намечено на 2025 год. Об этом сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Состав Северного флота пополнила новая боевая единица. Это фрегат «Адмирал Головко», вооруженный гиперзвуковыми ракетами.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора предложил забрать памятник Алёше из болгарского Пловдива в Мурманск, где местные депутаты решили его демонтировать и отправить в софийский Музей социалистического искусства. В нашем городе-герое найдётся место для младшего брата местного «Алёши», уверен парламентарий. Евгений Никора планирует также обратиться к губернатору Андрею Чибису, чтобы тот помог в решении этого вопроса.

В аэропорт Мурманска поступило обращение о пропаже ценных вещей из багажа иностранной пассажирки, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Линейным отделом полиции по данному факту проводится проверка. Напомним, актриса из Таиланда Пим Тангпрабхапорн недавно отдыхала в Заполярье. После рейса из Мурманска в Москву она не обнаружила части своего багажа. Пропавшие вещи девушка оценила в сумму более 600 тысяч рублей. В процессе разбирательства правоохранители изучили маршрут следования чемодана в рабочей зоне аэропорта и его доставки на воздушное судно. Данные, снятые с технических средств досмотра в воздушной гавани, подтверждают наличие заявленных в обращении вещей. Также Линейным отделом полиции проведена работа с персоналом аэропорта, участвующим в обслуживающим пассажиров и воздушного судна. По результатам проведенного комплекса мероприятий установлено, что нарушения со стороны аэропорта Мурманска отсутствуют. Розыск продолжат в Москве.

Группа туристов из Санкт-Петербурга попала под лавину в Хибинах. Двое из пяти участников похода погибли. По предварительным данным, днём 8 января незарегистрированная туристическая группа отдыхала в районе ущелья Рамзая в горном массиве Хибины. Они катались на трёх снегоходах, два из которых попали под снежную лавину. Погибли два жителя Санкт-Петербурга, одного пострадавшего удалось спасти. По данному факту следственный комитет и прокуратура по Мурманской области проводят проверку

Новогодние каникулы завершились, а поток туристов не стихает. Особенно сейчас стало заметно возвращение азиатских гостей, которые в пандемию не могли любоваться красотами севера.

Росреестр запустил проект «Земля для туризма». Он предполагает создание условий для привлечения инвестиций в развитие гостевой сферы. Проект позволяет определять популярные туристические объекты и выявлять земельные участки и территории, расположенные вблизи таких объектов, которые также можно развивать в профильном направлении. Поиском подходящих территорий в субъектах РФ занимаются оперативные штабы. Они анализируют потенциал территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профессионального сообщества. С августа 2022 года сервис «Земля для туризма» функционирует на публичной кадастровой карте Росреестра. Правительство Мурманской области подтвердило участие в проекте «Земля для туризма». В настоящее время региональным органом утверждается оперативный штаб, цель которого - наполнение сервиса актуальными сведениями об объектах туристического интереса, земельных участках и территориях Кольского Заполярья, которые можно вовлечь в туристическую деятельность.

Мурманчанка погибла под колесами поезда, следовавшего из Москвы. Она переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте. По предварительным данным, утром 9 января северянка переходила железнодорожные пути в неположенном месте возле железнодорожной станции «Мурманск», где её сбил пассажирский поезд. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией после 14 января. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр внутренних дел страны суоми Мари Рантанен, сообщает ТАСС. По мнению чиновницы, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло. Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создаёт новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

С 25 июля вступит в силу новый закон. Согласно ему банки должны будут проверять денежные переводы клиентов и возмещать похищенные средства в течение 30 дней. Работать закон будет не только при обмане граждан. Если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть деньги при условии, что клиент уведомил об этих фактах. В этом случае срок для перевода — 60 дней. Кроме того, финансовые организации смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счёт и уведомлять об этом. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода. Также банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если полицейским сообщат, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.

Долгожданное событие! 11 января на широте Мурманска официально закончилась полярная ночь – период, когда на протяжении сорока дней солнце не появляется из-за горизонта. Первый рассвет жители и гости Мурманска встретили на Солнечной сопке.

Уроженец Мурманска Ян Кузнецов пробился в НХЛ. 21-летний хоккеист уже сыграл первый матч. Ян забил две шайбы в игре «Калгари» с «Оттавой» и помог выиграть своей команде со счётом 6:3. С 4 лет Кузнецов тренировался в Мурманске, потом занимался в рязанском спортивном интернате. После его путь был связан с хоккейным клубом Санкт-Петербурга и ЦСКА. В 2020 году клуб НХЛ «Калгари» задрафтовал 18-летнего мурманчанина под 50-м номером. И вот парень строит карьеру хоккеиста в большом спорте. При этом Ян очень скромно говорит о своих достижениях.

Подходит к концу первая рабочая неделя нового года, а настроение у мурманчан и гостей нашего города приподнятое. О том, как северяне справили праздники и какие планы строят на 2024 год, поинтересовалась у земляков корреспондент Мария Рябенкова….