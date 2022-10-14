Виталий Артемьев и Милена Червякова: об особенностях процесса создания документального фильма «Аэронавты»

Подошли к концу съёмки документального фильма «Аэронавты». Они длились с февраля 2022 года при поддержки губернаторского гранта Мурманской области. Кинопроект реализует мурманчанин Виталий Артемьев, который в числе четверых молодых кинематографистов региона выиграл грант регионального Минкульта на съёмку фильма.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли под Кандалакшей: на Кольском полуострове произошло крушение советского дирижабля, трагедия унесла много жизней. Но могла унести больше, если бы не лыжники, вовремя пришедшие на помощь экипажу. Прошли десятки лет, внук одного из лыжников уже стал взрослым мужчиной. Он помнит героический поступок своего дедушки, в память о нём, он продолжает историю, которую не закончил его дед.

Съёмки фильма начались с зимнего похода в Кандалакшу, потом они проходили в Мурманске, затем команда переместилась в город Долгопрудный в Московской области. Летом проводилась работа по исследованию «той самой локации» для последней и основной съёмочной смены…

Кто эти амбициозные ребята? Что реально подтолкнуло к работе над кинолентой? Какие трудности были в творческом процессе? Когда мы сможем увидеть этот фильм? Об этом и многом другом рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Виталий Артемьев, режиссёр фильма «Аэронавты», и Милена Червякова, исполнительный продюсер фильма.