Виталий Королёв и Екатерина Морозова: о жизни на радио в День радио

В нашей стране 7 мая отмечают День радио: в 1895 году в этот день Александр Попов продемонстрировал первое радиоустройство.

Прошло уже много лет, а потенциал радио в информировании слушателей по-прежнему высок, ведь у него очень большой охват. Сейчас ежемесячный в России охват радио составляет свыше 55 миллионов человек. Ежедневно радио слушают около 54 процентов населения.

Разница между радио и интернетом в том, что один клик на сайте не гарантирует просмотра всего контента, а вот радио люди слушают фоном и долго. Главное место прослушивания — автомобиль, хотя с появлением умных колонок радио вернулось в дома.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виталий Королёв, радиоведущий и руководитель пресс-службы Мурманского арктического университета, и Екатерина Морозова, ведущая радио «Рекорд Мурманск», – непосредственные «виновники» сегодняшнего праздника, которые расскажут о жизни на радио и поздравят своих коллег с профессиональным праздником.