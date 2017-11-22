Виталий Милонов – «открытая форточка, которая освежает атмосферу в комнате»

Виталий Милонов – о воспитании детей, сериалах, «Доме-2», Ксении Собчак и грядущих выборах президента:

- Что касается Собчак. Ну, должен же быть какой-то адский кандидатик!

А также откровенные вопросы депутату от наших телезрителей:

- А можно принять закон, чтобы оградить от человеконенавистных идей Милонова?

- Можно, нужно!

И музыкальная пауза от Виталия Милонова: «…А я люблю женатого».

- Петь наши песни гораздо лучше, чем быть репером гнойным, - говорит депутат Госдумы.

Образно высказался политик и о своей роли в обществе: «Я как открытая форточка, которая освежает атмосферу в комнате». А ещё ярче – о цели в жизни: «Травить безнравственных клопов этого мира!»

Смотрите в четверг, 23 ноября, в 20.00 программу «Проще говоря» на «Арктик-ТВ» с Виталием Милоновым, депутатом Государственной Думы.