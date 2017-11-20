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День за днём с «Арктик-ТВ»20.11.17 19:30

Виталий Милонов посетил духовную родину каждого петербуржца

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов посетил Мурманск. Мракоборец, так сам себя неоднократно позиционировал политик, встретился со студентами Мурманского арктического государственного университета. Лекций читать депутат не стал, зато без купюр пообщался с молодёжью и ответил на все вопросы будущих специалистов.

Общаться с молодёжью всегда приятно. Студенты - самая активная, интересующаяся часть населения и мыслят они не шаблонно, уверен депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Поэтому и речь готовить к выступлению федеральный парламентарий  не стал: понадеялся на острые вопросы от представителей молодёжи. Те, в свою очередь, понадеялись на политика: привыкли к его искромётным монологам на ТВ.

- Иду на встречу из любопытства, хочется посмотреть, какие вопросы есть у других студентов, что их интересует больше всего, - говорит Дарья Ковалёва, студентка МАГУ. - Я как-то не люблю задавать вопросы. Для меня достаточно той информации, которую человек сам излагает.

С ней солидарен  Олег Чичук, председатель студенческого совета Мурманской академии экономики и управления: «У меня нет вопросов. А вот у моих однокурсников были. Они хотят пообщаться с депутатом, услышать ответы на наболевшие свои вопросы.  А я учусь хорошо, меня всё устраивает. Впрочем, неловкого молчания в зале удалось избежать. Сначала студенты –будущие журналисты попросили у Виталия Милонова напутствия в будущей деятельности, а затем подключились и преподаватели МАГУ. Всё-таки настолько медийные и неоднозначные политики в Мурманск приезжают редко.

- Молодёжь - не какой-то яблочный, либеральный активист, у которого уже либерализм головного мозга, уже всё, - образно говорит Виталий Милонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. - Там четвёртая степень то ли сифилиса, то ли либерализма. А молодёжь - она  свободолюбивая. Но ведь кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, мы же знаем. А кто не стал консерватором - у того нет ума, в старости. Я сам был молодым, сам был молодым революционером, я сам был  радикальным человеком. И поэтому мне очень радостно видеть искреннее желание поменять что-то в лучшую сторону.

На все вопросы политик отвечал обстоятельно. Беседа удалась. Правда о цели своего визита депутат так и не рассказал, упомянув лишь то, что программа поездки в Мурманскую область обширна и ему всегда приятно побывать на Севере, который Виталий Милонов назвал «духовной родиной для каждого петербуржца».

 

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