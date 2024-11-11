Глава региона Андрей Чибис поручил продлить губернаторский проект «Витаминизация» на 2025 годКошелёк: поехали грузы, люди и тарифы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.24 20:00

Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие футболисты работают в торговом порту-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 12 копеек, евро теряет почти 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на отсутствие обратной связи от управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика