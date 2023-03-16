День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.23 12:00
Виталий Смагин, гид: о развитии туризма на Кольском полуострове
Виталий Смагин в туризме 8 лет. Основное направление - въездной и внутренний туризм на Кольском полуострове, а также охота на северное сияние.
Он один из создателей Ассоциации «Арктические Гиды». Сейчас Виталий с коллегой создаёт большой проект «the Север» про наш регион, людей и жизни в Заполярье.
Как развивается внутренний туризм? Вернуться ли туристы из Азии к нам после пандемии? Чего не хватает в заполярном сервисе? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам даст Виталий Смагин, гид.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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