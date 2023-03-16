Виталий Смагин, гид: о развитии туризма на Кольском полуострове

Виталий Смагин в туризме 8 лет. Основное направление - въездной и внутренний туризм на Кольском полуострове, а также охота на северное сияние.

Он один из создателей Ассоциации «Арктические Гиды». Сейчас Виталий с коллегой создаёт большой проект «the Север» про наш регион, людей и жизни в Заполярье.

Как развивается внутренний туризм? Вернуться ли туристы из Азии к нам после пандемии? Чего не хватает в заполярном сервисе? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам даст Виталий Смагин, гид.