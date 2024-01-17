Витаминизация поможет северянам выйти из полярной ночи

Проснулись с чувством усталости. Если это похоже на вас, то это первый признак недостатка полезных микроэлементов в организме. К слову, около 80% россиян страдают нехваткой витамина D, а на севере он и вовсе в сильном дефиците, отмечают заполярные врачи.

В полярную ночь и после выхода из неё организм ещё больше чувствует слабость и стресс. Помогут выбраться из апатии прогулки на свежем воздухе, физкультура, правильное и сбалансированное питание, а также витаминизация, которую необходимо проводить под контролем врача.

Юлия Смирнова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи»: «Витамины жирорастворимые, к которым относится витамин D, их дефицит не так критичен, как его избыток. Для того чтобы правильно подобрать терапевтическую дозу, нужно обратится к врачу, где вам будет назначен анализ крови. По результатам данного анализа можно будет наблюдать, если критический дефицит витамина D, то будет назначена лечебная доза, если витамин D в норме, то будет назначена профилактическая доза. Но в любом случае данный витамин нам необходим».