Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.21 19:30

«Витязь» - подарок к 106-летию порта

106 лет исполнилось градообразующему предприятию – Мурманскому морскому торговому порту. Он старше нашего города на год и сложно представить себе заполярную столицу без него. На торжественное мероприятие по случаю дня рождения прибыл глава региона Андрей Чибис.

Экскурсия по территории порта началась для губернатора на проходной. Здесь был организован пункт голосования сотрудников во время выборов. После почётный гость и руководство отправились на празднование дня рождения предприятия. Порту исполнилось 106 лет. Поздравления и награды лучших сотрудников стали частью торжества.

А главный подарок, который получили портовики, - новый кран. На предприятии ввели в эксплуатацию уникальное устройство.

Портальный кран «Витязь» самый мощный по грузоподъёмности из когда-либо работавших в России. Высокомощное оборудование установили в рамках взятого на импортозамещение курса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «Порт активно развивается. Те льготы, которые сегодня в области есть, позволяют появляться всё новым и новым грузоотправителям, новым резидентам. Это, безусловно, загружает работой на многие десятилетия наш порт».

«Витязь» относится к последнему поколению такого рода техники и может работать с различными грузами. Его высота 68 метров, максимальная грузоподъемность 124 тонны. Новая техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.

Эдуард Айвазян, представитель предприятия-производителя: «Только три страны в мире имеют опыт по изготовлению такого уровня техники. Кран для нас является флагманом – у него наибольшая производительность среди всех не только российских портов, но и, наверное, даже Западной Европы».

Отметим, что даже до начала эксплуатации портального крана «Витязь», порт уже успел установить новый рекорд. Ещё один подарок в день рождения, не иначе.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «В 4 часа утра был достигнут абсолютный рекорд по максимальной загрузке судна на территории нашего порта. Мы погрузили на борт одного судна более 160-ти тысяч тонн грузов».

Евгений Никора, глава инициативной группы «Наш Мурманск»: «Мы все помним, что Мурманский морской торговый порт на год старше Мурманска. Мы празднуем 105-летие города-героя совсем скоро. И, конечно, успехи торгового порта радуют».

«Витязь» стал 46-м действующим на территории торгового порта краном. Крупнейшая стивидорная компания в российской Арктике продолжает развитие. А это значит, что развивается и наш город-герой, с которым предприятие неразрывно связано уже более века.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают
Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)03:00«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика