«Витязь» - подарок к 106-летию порта

106 лет исполнилось градообразующему предприятию – Мурманскому морскому торговому порту. Он старше нашего города на год и сложно представить себе заполярную столицу без него. На торжественное мероприятие по случаю дня рождения прибыл глава региона Андрей Чибис.

Экскурсия по территории порта началась для губернатора на проходной. Здесь был организован пункт голосования сотрудников во время выборов. После почётный гость и руководство отправились на празднование дня рождения предприятия. Порту исполнилось 106 лет. Поздравления и награды лучших сотрудников стали частью торжества.

А главный подарок, который получили портовики, - новый кран. На предприятии ввели в эксплуатацию уникальное устройство.

Портальный кран «Витязь» самый мощный по грузоподъёмности из когда-либо работавших в России. Высокомощное оборудование установили в рамках взятого на импортозамещение курса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Порт активно развивается. Те льготы, которые сегодня в области есть, позволяют появляться всё новым и новым грузоотправителям, новым резидентам. Это, безусловно, загружает работой на многие десятилетия наш порт».

«Витязь» относится к последнему поколению такого рода техники и может работать с различными грузами. Его высота 68 метров, максимальная грузоподъемность 124 тонны. Новая техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.

Эдуард Айвазян, представитель предприятия-производителя: «Только три страны в мире имеют опыт по изготовлению такого уровня техники. Кран для нас является флагманом – у него наибольшая производительность среди всех не только российских портов, но и, наверное, даже Западной Европы».

Отметим, что даже до начала эксплуатации портального крана «Витязь», порт уже успел установить новый рекорд. Ещё один подарок в день рождения, не иначе.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «В 4 часа утра был достигнут абсолютный рекорд по максимальной загрузке судна на территории нашего порта. Мы погрузили на борт одного судна более 160-ти тысяч тонн грузов».

Евгений Никора, глава инициативной группы «Наш Мурманск»: «Мы все помним, что Мурманский морской торговый порт на год старше Мурманска. Мы празднуем 105-летие города-героя совсем скоро. И, конечно, успехи торгового порта радуют».

«Витязь» стал 46-м действующим на территории торгового порта краном. Крупнейшая стивидорная компания в российской Арктике продолжает развитие. А это значит, что развивается и наш город-герой, с которым предприятие неразрывно связано уже более века.