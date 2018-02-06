«Витязи» Северного флота успешно преодолевают арктические препятствия

В конце прошлого года в состав Северного флота приняли ледокол с именем былинного героя на борту. «Илье Муромцу» только предстоит испытание льдами, а вот его сухопутные собратья, так же стоящие на вооружении заполярных военных – двухзвенные вездеходы «Витязь», уже прошли крещение снегом и болотами.

Напомним, гусеничные тяжеловесы были приняты в парк техники сухопутных и береговых войск так же в 2017 году. Всего в морскую пехоту было направлено 10 модернизированных вездеходов. Все они успешно завершили испытания в условиях Арктики и Крайнего Севера. После снегопадов любая просёлочная дорога в Мурманской области пригодна для марш-броска на такого рода техники. Вот и в этот раз водители вездеходов, прежде всего, отрабатывали навыки преодоления естественных препятствий в виде оврагов и склонов. Двухзвенный «Витязь» весит без малого 20 тонн, при этом транспортное средство может взять на борт ещё 10 тонн груза. Машина помимо прекрасной проходимости не тонет, может преодолеть небольшое озеро или реку. И, например, вполне справиться с задачей добраться до твиндека десантного корабля, стоящего на рейде недалеко от берега. Маневрирование в ограниченном пространстве станет следующей тренировочной задачей для экипажей «Витязей» Северного флота.