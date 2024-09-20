«Витязи» успешно преодолели 300 километров арктического бездорожья

Морские пехотинцы, участвующие в дальнем походе отряда кораблей Северного флота, совершили марш на штатной технике по континентальной части Чукотского полуострова от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья.

Морской десант Северного флота высадился на побережье Чукотского полуострова с борта большого десантного корабля. Всё это часть учений, которые проходят в рамках похода арктической группировки по морям Северного Ледовитого океана.

Отряд совершил марш по маршруту мыс Шмидта – посёлок Эгвекинот. Протяженность маршрута – более 300 километров, большая часть которого пролегала по бездорожью.

Впрочем, машины у военных под стать суровом природным условиям - это двухзвенные снегоболотоходы «Витязь».

Во время марша морпехи отрабатывали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника. На отдельных этапах были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по подготовленным мишенным позициям.

По завершению марша техника и личный состав морской пехоты были погружены на большой десантный корабль «Александр Отраковский», который в составе отряда кораблей и судов Северного флота совершил переход в Залив Креста в Беринговом море.

Напомним, арктический поход отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота стартовал 5 августа.