«Витязи» успешно преодолели 300 километров арктического бездорожья
Морской десант Северного флота высадился на побережье Чукотского полуострова с борта большого десантного корабля. Всё это часть учений, которые проходят в рамках похода арктической группировки по морям Северного Ледовитого океана.
Отряд совершил марш по маршруту мыс Шмидта – посёлок Эгвекинот. Протяженность маршрута – более 300 километров, большая часть которого пролегала по бездорожью.
Впрочем, машины у военных под стать суровом природным условиям - это двухзвенные снегоболотоходы «Витязь».
Во время марша морпехи отрабатывали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника. На отдельных этапах были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по подготовленным мишенным позициям.
По завершению марша техника и личный состав морской пехоты были погружены на большой десантный корабль «Александр Отраковский», который в составе отряда кораблей и судов Северного флота совершил переход в Залив Креста в Беринговом море.
Напомним, арктический поход отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота стартовал 5 августа.