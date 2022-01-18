Визит-центр заповедника «Пасвик» отметил пятилетие

Пятилетие отметил визит-центр заповедника «Пасвик». К юбилею открылась постоянная экспозиция, рассказывающая об уникальной природе

17 января визит-центр заповедника «Пасвик» отметил пятилетний юбилей. Пространство, построенное при поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК, стало международной площадкой для научных и просветительских лекций по вопросам охраны окружающей среды. За это время на базе центра провели более 1000 мероприятий, их посетили более 10 тысяч человек.

Максим Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Цифры, которые вы сегодня сказали о количестве посетивших визит–центр и о количестве мероприятий, говорят о том, что всё это было не зря. И совместные усилия, которые были приняты и Минприроды и правительством Мурманской области и компанией «Норникель», Кольской ГМК для того, чтобы данный объект появился в Печенгском районе. Здесь теперь вместе мы можем реализовывать такие серьёзные проекты».

В этом году «Пасвик» отметит ещё одну круглую дату - 30-летие со дня образования заповедника. Ольга Акиндиновна Макарова стояла у самых истоков его основания. В 1992 года главой правительства Егором Гайдаром было подписано постановление о создании заповедника на границе России и Норвегии.

Ольга Макарова, учёный-эколог: «И вот удалось создать официально заповедник, который не имеет разделения: птицы не знают, здесь Норвегия или Россия. Рыбы, насекомые, семена различные - всё общее получается. Потом стала развиваться работа со школьниками, которая ведётся до сих пор».

Заповедное дело процветает: специалисты продолжают, как и много лет назад, охранять хрупкую флору и фауну арктической природы, вести комплексный мониторинг северных экосистем, заниматься просветительской деятельностью и налаживать международные контакты.

Эйя Роос, вице-консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге: «Природа, которая располагается на территории трёх государств, является нашим общим достоянием, о сохранении, которого мы заботимся вместе. Ключевую роль при этом играет приграничное сотрудничество».

Поддержку заповеднику оказывает компания «Норникель». Совместными усилиями реализуются проекты по мониторингу и восстановлению окружающей среды.

Игорь Юшин, заместитель директора Департамента общественных связей ПАО «ГМК Норильский Никель»: «Изучение территории, которая здесь находится, важно для нас, для того чтобы понять, насколько сильно производственные площадки воздействуют на окружающую среду. Это касается воздуха, вод и биоразнообразия. Наша компания заинтересована, чтобы эти исследования проводились в полном объёме».

Евгений Курбатов, заместитель начальника Управления научно-технического развития и экологической безопасности АО «Кольская ГМК»: «Заповедник «Пасвик» является для нас той организацией, которая для нас по сути глаза, которые нам подсказывают, как совместно выстраивать политику и линию, которая позволяет нам становиться на те рельсы, которые называются «зелёными технологиями».

К юбилею в визит-центре «Пасвик» торжественно открыли постоянную экспозицию заповедника. Выставка необычная - интерактивная.

Здесь практически каждый экспонат можно потрогать. Карты, видеоролики, и квесты будут интересны представителям всех возрастов.

Наталья Поликарпова, директор ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик»: «Это новая веха для заповедника, потому что у нас впервые появилась полноценная большая экспозиция. Современный музей, в который мы включили всё что могли, максимально. Но у нас большие перспективы. И у нас будет больше людей, которые узнают о природе севера».

Александра Синяк, заместитель директора заповедника «Пасвик»: «Хочется отметить, что это было создано для того, чтобы каждый мог прийти и насладиться. Заповедник находится в пограничной зоне, сюда попасть достаточно сложно – пограничный режим. А сейчас в Никель может приехать любой желающий: турист, житель Печенгского округа может прийти и познакомиться с природой, пройти на территорию, если будет такое желание».

Создание экспозиции стало возможным благодаря программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза «Коларктик», которая финансируется Европейским союзом и правительствами стран-участниц. В создание музея, вложены средства, выделенные правительством Российской Федерации, Евросоюзом и компанией «Норникель».

Анстасия Рузаева, атташе Генерального консульства России в Киркенесе: «То, что удалось открыть постоянную экспозицию и то, что удалось создание такого визит-центра, на наш взгляд несёт огромный вклад в дальнейшее развития международного сотрудничества, приграничного, в развитии туризма и привлечёт туристов не только из приграничных стран, но и из Европы. Мы в этом уверены».

Юбилейный год для визит-центра «Пасвик» обещает быть насыщенным на события, впереди конференции, лекции и открытие новых экологических маршрутов. Уже сейчас разработан логотип и сувенирная продукция, посвящённые природоохранной зоне. Всё это поможет привлечь дополнительный интерес со стороны гостей, планирующих посетить Кольский полуостров.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня праздник двойной: ваше пятилетие и центра, 2022 год объявлен годом экологической осознанности и осознанного туризма. Работа, которая ведётся вашими сотрудниками, специалистами и партнёрами, важна не только для сохранения природы. По нашим оценкам, 84 процента туристов едет на Север из-за нашей природы».

Сотрудники «Пасвика» утверждают, что возвращаться в визит-центр можно и нужно. Ведь даже, если вы приезжаете не в первый раз, то обязательно увидите и узнаете что-то новое.