Вкус и аромат фестиваля «Вкус Арктики» понравился северянам и гостям Мурманска

Организаторы подвели итоги гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» и туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market». За три дня в событиях приняли участие более 6 тысяч человек.

12000 порций блюд и более 1000 напитков попробовали гости гастрофестиваля. Они активно делились впечатлениями в соцсетях. Блюда-новинки, представленные на выставке, введут в меню рестораны-участники. Также для гостей была организована ежедневная бесплатная дегустация арктических супов и сбитня. Кстати, Указом Президента РФ 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В этом году на базе ресторанов Заполярья появится «гастрономический театр».

В период проведения выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» выездной фронт-офис Туристского информационного центра посетили более 3500 человек. Они смогли бесплатно отправить почтовые открытки, распечатать фотографии с хештегом #НаСевереОтдыхать, а также получили консультации об отдыхе и развлечениях в регионе.