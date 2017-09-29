Вкусная рыбка любит, чтобы её покупали быстро

С 1 сентября вступил в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ ужесточает нормы и правила для производителей рыбопродукции, что, в конечном счёте, должно сказаться на потребителях, которые не обязаны переплачивать лёд, облегающий сёмгу, треску, пикшу или камбалу как толстая шуба в лютый мороз.

Карп, окунь и плотва, турецкий сибас, лососевые породы - прилавки одного из гипермаркетов Мурманска переполнены свежей рыбой и надолго она здесь не задерживается. Искушенный покупатель давно перестал смотреть только на цену морепродуктов, гурманы охотятся за экзотическими видами, а менее привередливые предпочитают то, что выловлено или произведено на местных хозяйствах.

- Меня интересуют и качество, и производитель. Но мы хотим свою, нашу, мурманскую форель, - говорит Елена Резникова, покупатель.

- Если проводится акция на какую-то рыбу, например, как сейчас, на форель, люди с удовольствием идут и покупают, - говорит Александра Чичёва, продавец отдела рыбной продукции. – Для них продукция не так дорогая, плюс ко всему, это наша причальная рыбка.

Тем, кто ещё не забыл рыбные четверги и старается придерживаться правильной системы питания, будет приятно услышать, что с 1 сентября вступил в силу новый технический регламент ЕЭС. В документе впервые прописаны нормы допустимого содержания внутримышечной влаги рыб. Но сертификаты качества в магазине проверяют единицы, в основном опираясь на самые простые методы оценки.

- Люди хотят, чтобы рыбка была свежая, только что выловленная, чтобы нигде не лежала, чтобы сразу поймали и сразу привезли, - рассказывает Татьяна Дудка, покупатель. - Может быть, через час-два после выгрузки в порту, чтобы запаха не было, чтобы была не замороженная.

Так ли важны новые нормы, ведь опытные, наученные жизнью потребители, плохого не возьмут. Да и магазины дорожат репутацией, просто так не будут выкладывать на прилавки откровенно некачественный продукт. Обманешь раз, постоянные покупатели уйдут к конкурентам.

- Мы рыбу любим, стараемся, чтобы раза три в неделю у нас была свежая на столе, - признаётся Виктор Москаленко, покупатель. - Вот видите, она замороженная, а сейчас свежую привезут прямо с садка. А это приятно.

«Рыба из садка» производится на местных предприятиях, например «Русское море – Аквакультура». Фермеров ужесточение требований регламента не пугают, здесь качество давно соответствует даже более жёстким нормам.

- На мой взгляд, технический регламент приближает нас к достаточному большому спектру мировых стандартов, которые действуют в рыбопереработке, - отмечает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ООО «Русское море – Аквакультура». - Этот регламент, который включил действия в отношении рыбной продукции, и тот, который был принят раньше – о безопасности пищевой продукции, который, в том числе требует, чтобы все предприятия оперировали согласно принципам HACPP – это достаточно давняя практика, которую мы практикуем. В этом для нас нет ничего нового. Это правильный путь, которым должны следовать все рыбопереработчики для обеспечения безопасности своей продукции.

Живую рыбу из хозяйств в районе Ура-Губы загружает на борт специальное судно, которое везёт его на фабрику рядом с Мурманском, где на современном норвежском оборудовании она проходит обработку и сразу охлаждается. Благодаря этому технологическому процессу срок реализации увеличивается до 18 суток.

- Обязательно должен быть спрос и рыба должна быстро уходить в торговлю, а у неё очень маленький срок реализации, - отмечает Виктор Давыдов, главный технолог ООО «Русское море – Аквакультура». - У нас срок реализации рыбы 18 суток. За это время торговые компании должны её продать.

В этом году свежей рыбы на предприятии произвели около 8 тысяч тон, а вот замороженной в десятки раз меньше. Большую часть выращенной рыбы компания поставляет в магазины Москвы и Петербурга, и только 20% приходится на мурманских потребителей. Но таков пресловутый спрос, который, впрочем из года в год только растёт.