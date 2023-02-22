В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащимУтверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.23 19:30

Вкусно и красиво - конкурс профессионального мастерства для юных специалистов поварского и маникюрного дел прошёл в Снежногорске

На столе уже появляются пузырьки с лаками, лампы, кисти – профессиональный набор для создания компактного и стильного произведения искусства.

Вика в маникюрном деле всего второй год, а уже смело сочетает тона, использует в работе различные материалы. Сейчас выбор пал на цветные гель-лаки.

Виктория Михайлова, начинающий мастер маникюра, г. Полярный: «Никаких сложностей в смешивании цвета. Они довольно плотные, поэтому проблем не возникает».

Полимеризуются такие лаки в ультрафиолетовом свете за считанные секунды: быстро и надёжно.

Задача муниципального конкурса профмастерства, стартовавшего в Снежногорском Доме творчества, проста – доказать авторство заранее подготовленных и представленных на суд жюри дизайнов на искусственных ногтях. Иначе - повторить свой рисунок на пластиковых типсах. Вот только время выполнения строго ограничено. Девушки, борясь с волнением, выводят тонкие линии.

Виктория Широбокова, начинающий мастер маникюра, г. Гаджиево: «Фон нарисовать проще, а вот подобрать для рисунка текстуру и цвета – довольно сложно».

Профессионалы, в свою очередь, уже определили фаворитов состязания. Мастера ногтевого сервиса отмечают неплохой уровень подготовки многих девушек, но, прежде чем решить, кому достанутся призовые места, придётся поспорить.

Ольга Фёдорова, руководитель студии ногтевого сервиса, г. Снежногорск: «Это самые сложные конкурсы. Когда идут дизайны, маникюр оценить проще, там всё четко, понятно: чистый маникюр, хорошая выкраска – хорошо. А с дизайном – у каждого своё видение и то, что не нравится нам, возможно, будущий Пикассо».

Стилевую наполненность конкурса организаторы озвучили заранее, фантазировали на типсах девушки в тематике «Учат в школе». Некоторым вполне удалось совместить все любимые направления.

Ксения Балашова, начинающий мастер маникюра, г. Снежногорск: «Я люблю биологию, поэтому мне захотелось изобразить скелет».

Этажом ниже - мастера пищевой промышленности были озадачены созданием других шедевров – кулинарных. Здесь судьями учитываются не только вкусовые особенности готового блюда, но и чистота рабочего места, техника безопасности во время работы, оформление и подача. Начинающие повара, по условиям состязания, должны приготовить порцию основного горячего блюда из рыбы с гарниром, используя продукт из «чёрного ящика». Им оказался грецкий орех. Очевидно, что для ребят это не проблема.

Тамара Зиннатуллина, заведующая производством МАУО «КШП ЗАТО Александровск»: «Они так уверенно работают, что, кажется, ничего сложного для них нет. Очень уверено».

В компетенции «Поварское дело» определили трёх победителей и призёров, наградили и тройку лучших специалистов маникюрного дела, но в двух возрастных категориях. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 3 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)00:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика