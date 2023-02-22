Вкусно и красиво - конкурс профессионального мастерства для юных специалистов поварского и маникюрного дел прошёл в Снежногорске

На столе уже появляются пузырьки с лаками, лампы, кисти – профессиональный набор для создания компактного и стильного произведения искусства.

Вика в маникюрном деле всего второй год, а уже смело сочетает тона, использует в работе различные материалы. Сейчас выбор пал на цветные гель-лаки.

Виктория Михайлова, начинающий мастер маникюра, г. Полярный: «Никаких сложностей в смешивании цвета. Они довольно плотные, поэтому проблем не возникает».

Полимеризуются такие лаки в ультрафиолетовом свете за считанные секунды: быстро и надёжно.

Задача муниципального конкурса профмастерства, стартовавшего в Снежногорском Доме творчества, проста – доказать авторство заранее подготовленных и представленных на суд жюри дизайнов на искусственных ногтях. Иначе - повторить свой рисунок на пластиковых типсах. Вот только время выполнения строго ограничено. Девушки, борясь с волнением, выводят тонкие линии.

Виктория Широбокова, начинающий мастер маникюра, г. Гаджиево: «Фон нарисовать проще, а вот подобрать для рисунка текстуру и цвета – довольно сложно».

Профессионалы, в свою очередь, уже определили фаворитов состязания. Мастера ногтевого сервиса отмечают неплохой уровень подготовки многих девушек, но, прежде чем решить, кому достанутся призовые места, придётся поспорить.

Ольга Фёдорова, руководитель студии ногтевого сервиса, г. Снежногорск: «Это самые сложные конкурсы. Когда идут дизайны, маникюр оценить проще, там всё четко, понятно: чистый маникюр, хорошая выкраска – хорошо. А с дизайном – у каждого своё видение и то, что не нравится нам, возможно, будущий Пикассо».

Стилевую наполненность конкурса организаторы озвучили заранее, фантазировали на типсах девушки в тематике «Учат в школе». Некоторым вполне удалось совместить все любимые направления.

Ксения Балашова, начинающий мастер маникюра, г. Снежногорск: «Я люблю биологию, поэтому мне захотелось изобразить скелет».

Этажом ниже - мастера пищевой промышленности были озадачены созданием других шедевров – кулинарных. Здесь судьями учитываются не только вкусовые особенности готового блюда, но и чистота рабочего места, техника безопасности во время работы, оформление и подача. Начинающие повара, по условиям состязания, должны приготовить порцию основного горячего блюда из рыбы с гарниром, используя продукт из «чёрного ящика». Им оказался грецкий орех. Очевидно, что для ребят это не проблема.

Тамара Зиннатуллина, заведующая производством МАУО «КШП ЗАТО Александровск»: «Они так уверенно работают, что, кажется, ничего сложного для них нет. Очень уверено».

В компетенции «Поварское дело» определили трёх победителей и призёров, наградили и тройку лучших специалистов маникюрного дела, но в двух возрастных категориях.