Вкусно, интересно и необычно - 16 и 17 июля состоится седьмой Арктический фестиваль «Териберка»

Событие пройдёт в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете.

Целью фестиваля в этом году станет формирование осознанности посетителей по отношению к окружающей природе и сотворчество. Свыше 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области поучаствуют в формировании меню гастрономического фудкорта «Вкус Арктики» на фестивале. Помимо популяризации локальных продуктов и арктической кухни, организаторы сохраняют и другие традиционные идеи «Териберки» – раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в регионе.

Привезут на край света и музыкальные коллективы, хедлайнеры концерта пока не разглашаются. В прошлом году в фестивале «Териберка» приняли участие более 5000 участников из 27 регионов России. Праздник стал лауреатом премии Русского географического общества, а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».