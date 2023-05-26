Вкусно, познавательно и весело: жители и гости Мурманской области встречают 85-летие региона

А сейчас для всех гостей и жителей региона в центре города открыли большую гастрономическую ярмарку «Вкус Арктики». Однако, помимо местных блюд, здесь есть ещё много развлечений.

Полюбившаяся гостям и жителям Мурманска гастроярмарка, вновь открыта на улице Воровского. Основной упор здесь сделан на арктическую кухню. Заведения общепита со всей области удивляют посетителей необычными вкусами. А шеф-повара делятся с нами коронными блюдами из представленного меню.

Алексей Ермаков, шеф-повар ресторана из Полярных Зорь: «Я, наверное, порекомендовал бы попробовать ягель-ёж. Потому что оригинальное блюдо и в нём представлены наши местные локальные морепродукты – гребешок, креветка, мидия. Это блюдо сделано в панировке из ягеля – тоже наш северный. Оно вкусное, прикольное и очень питательное».

Андрей Чернышев, ресторатор из Заполярного: «Легендарные бургеры – они связаны с историей Печенгского округа. Это бургер на чёрной булке, символизирует 61-ю бригаду морской пехоты. А дирстроганов – уже легендарное блюдо, которые мы возим по всем фестивалям».

Даже один из самых известных поваров не только нашего региона, но уже и страны Максим Галецкий нашёл время, чтобы лично угостить гостей ярмарки своими блюдами, среди которых есть арктическая окрошка.

Максим Галецкий, шеф-повар мурманского ресторана: «У нас в составе есть картофель, морская капуста, гребешок из Баренцева моря, слабосоленый палтус. Кефир, немного минеральной воды и немного специй - до вкуса доводим. Необычное сочетание, с обычной окрошкой только картофелем и кефиром может сравниться».

Стоит отметить, что люди с удовольствием посещают гастровыставку с самого открытия:

- Мы из Подмосковья, сегодня здесь последний день. Считаем, нам очень повезло с погодой и таким мероприятием. Думали, просто погулять, а здесь ещё и покушать вкусно можно.

- Всё понравилось. Дети ели вкусное мороженое, муж стоит за индигиркой. Но мы не уходим, будем пробовать дальше.

Среди гостей много туристов, которым особенно интересно попробовать необычную северную кухню: от морских деликатесов до необычных ягод и даже ягеля.

- Я из Владивостока приехала, подруга из Москвы. Мы приехали посмотреть ваш город, что есть здесь интересного. Хотим увидеть китов, достопримечательности. Гуляя по городу, увидели, что здесь много интересной кухни. Именно вашей - локальной, с вашей атмосферой и душой. Пока ещё ничего не попробовали, кроме чипсов из ягеля. Очень необычно, рекомендуем.

- Оленину мы никогда не ели, хотели бы. И, конечно, морепродукты – это изюминка на торте, как говорится. Слышали про ягель–ёж, хотим попробовать. Заинтересовались.

Помимо увлекательного путешествия по фудтракам с арктической кухней на ярмарке можно приобрести сувениры, сделать снимки на память в ярких фотозонах. Для любителей искусства открыт кинотеатр под открытым небом. На большом экране показывают фильмы для всей семьи.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Много фильмов снимается в регионе, гости фестиваля смогут познакомиться с новинками прошлых лет, увидеть фильмы, снятые в Мурманской области».

Ставшие традиционными тематические открытки можно отправить в любую точку России, причём бесплатно. А ещё каждый гость становится участником беспроигрышной лотереи от Туристского информационного центра.

Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области: «У нас есть среди подарков поездки по Мурманской области и в знаменитую Териберку. Есть проживания в отелях, сертификаты в рестораны арктической кухни, которые также представлены у нас на фестивале. Фирменный мерч «На Севере отдыхать» и сувениры «Мурманск тревел». В этот раз мы разыгрываем 100 паспортов полярника, которые все так хотят получить, чтобы собрать коллекцию впечатлений по Мурманской области».

Ярмарка «Вкус Арктики» будет работать все три дня празднования 85-летия Мурманской области с 11 до 20 часов.