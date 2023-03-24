«Вкусное прошлое или гастрическое путешествие по архивным документам» - только в День открытых дверей

В Мурманске в Государственном архиве состоялся традиционный День открытых дверей, который приурочен к празднованию Дня архивов в России и Дня работника культуры.

Для представителей средств массовой информации региона сегодня был организован специальный показ под названием «Вкусное прошлое или гастрическое путешествие по архивным документам».

Оказывается, что фабрики-кухни стали появляться в России в 20-30-х годах прошлого столетия. Идея их появления зародилась в период борьбы за новый быт, который имел несколько направлений. Это система питания пролетариата, совместный приём пищи массой людей.

Максим Ершов, главный архивист отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «Ещё одним направлением была борьба за новый быт, была борьба с кухонным рабством, освобождение женщин от занятий домашней кухней и вовлечение их в активную общественную жизнь».

Первая фабрика-кухня была открыта в 1925 году в городе Иваново. В Мурманске эта идея появилась чуть позже - в 1931 году. В то время питание рабочих осуществлялось через сеть столовых, кафе и ресторанов, а вот качество страдало.

Максим Ершов, главный архивист отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «Когда рабочие стали жаловаться, что надо сделать обеды более дешевыми, потому что это было немаловажно, то качество ухудшилось, так как вместо жирных супов стали приносить простую водичку с крупой с какой-то. Вместо хорошо приготовленной трески, она была пересоленой, а третьи блюда вообще исчезли».

А в период военного времени столовые - это единственное место, где можно было получить вкусно приготовленные обеды. Уже в послевоенное время ситуация в сфере питания улучшается, появляется больше кафе, ресторанов, блинных, пельменные, а на крупных предприятиях Мурманска создаются свои столовые. В 90-е годы прошлого века в сфере общепита отмечался кризис. Об этом есть немало свидетельств в региональном архиве, который и организовал такой экскурс в историю.

Посетить учреждение в День открытых дверей могил все желающие.