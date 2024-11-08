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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.24 19:30

Вкусные дары моря с пользой: «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами

Дальний Восток - сокровищница удивительных морепродуктов и уникальных видов рыб, которые теперь представлены на выставке «Икра и рыба Камчатская» в Мурманске.

Королевский лосось, масляная рыба, тунец, палтус, омуль, горбуша, кижуч и рыба-меч. Натурально выращенную свежую рыбу прямо с берегов Камчатки доставляют в Мурманск самолётами. При транспортировке ничего не замораживают, рыба попадает на стол, сохраняя свои полезные свойства. Также в ассортименте представлена икра королевского лосося. Она отличается крупным размером, а также богата жирными кислотами Омега-3, витаминами и минералами.

- Я люблю, мне нравится. Мне нравится, я беру её всегда и ем с удовольствием.

Эти деликатесы холодного и горячего копчения можно приобрести в павильоне «Икра и рыба Камчатская». В качестве можно быть уверенным, ведь рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши.

- Чавычу я в первый раз взяла, мне попробовать просто хочется. Мне знакомая её очень нахваливала. А белорыбицу я каждый раз прихожу, беру, мне нравится.

- В этот раз купила чавычу. В прошлый раз, когда приезжали, купила белорыбицу. Ну, и сейчас кусочек белорыбицы взяла.

Но самая любимая рыба у мурманчан – это королевский лосось. Люди дали много разных названий этой рыбе. И не только за богатый вкус, но и обилие полезных качеств. Ведь в филе этой красной рыбы много витаминов и микроэлементов, которые полезны для организма человека, особенно в осенний сезон. А в дополнение к богатому вкусу - мясо этой рыбы не такое жирное по сравнению с другими лососевыми, поэтому оно легко усваивается.

- Чавычу купила.

- Чавычу, как обычно.

– Много раз уже здесь рыбу брали?

– Ну, я уже сколько раз прихожу.

– А почему возвращаетесь?

– Как почему? Потому что она мне понравилась, рыбка эта.

Морские деликатесы станут достойным украшением любого стола. Приобрести камчатскую рыбу и икру можно по адресу: г. Мурманск, Кольском проспект, 51 (в здании «МурманЭКСПОцентра»). Выставка-продажа работает по 10 ноября включительно.

 

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