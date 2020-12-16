Вкусный Новый год! Камчатская рыба - снова в Мурманске!

Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их ещё ни разу не пробовал, нужно успеть по 20 декабря на выставку–продажу «Новогодняя ярмарка».

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» радует мурманчан перед Новым годом. На прилавках представлен огромным выбором дальневосточной рыбной продукции, которая может стать украшением вашего праздничного стола.

- Мы за икрой пришли, - рассказывает о своём визите на ярмарку мурманчанка

- В первый раз тут берете?

- Нет, не первый.

- А почему вам здесь нравится?

- Потому что свежая, к Новому году хочется что-то вкусненькое взять, как всегда.

- Филе чавычи будем брать, немножко икры надо на новогодний стол, - раскрывают свои планы горожане. – Ну, копченое есть тоже самое, форелька, скумбрия очень вкусная у них, солёная селёдка хорошая тоже.

На ярмарке представлен огромный выбор чавычи слабосолёной горячего и холодного копчения. А также есть зубатка, белуга и нерка, скумбрия, окунь и омуль, корюшка и тунец, кижуч, кальмар, палтус, белорыбица и наисвежайшая красная икра чавычи.

- Чавычу купили! Очень вкусная она здесь! – делятся радостью покупки мурманчанка.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 16 по 20 декабря. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПО» по адресу: г.Мурманск, Кольский просп., 51.