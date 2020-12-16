Мурманская область подключена к новому единому федеральному номеру по COVID-19«Бизнес по-мурмански: грязное дело», или Белокаменка с запашком
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.20 19:30

Вкусный Новый год! Камчатская рыба - снова в Мурманске!

Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их ещё ни разу не пробовал, нужно успеть по 20 декабря на выставку–продажу «Новогодняя ярмарка».

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» радует мурманчан перед Новым годом. На прилавках представлен огромным выбором дальневосточной рыбной продукции, которая может стать украшением вашего праздничного стола.

- Мы за икрой пришли, - рассказывает о своём визите на ярмарку мурманчанка

- В первый раз тут берете?

- Нет, не первый.

- А почему вам здесь нравится?

- Потому что свежая, к Новому году хочется что-то вкусненькое взять, как всегда.

- Филе чавычи будем брать, немножко икры надо на новогодний стол, - раскрывают свои планы горожане. – Ну, копченое есть тоже самое, форелька, скумбрия очень вкусная у них, солёная селёдка хорошая тоже.

На ярмарке представлен огромный выбор чавычи слабосолёной горячего и холодного копчения. А также есть зубатка, белуга и нерка, скумбрия, окунь и омуль, корюшка и тунец, кижуч, кальмар, палтус, белорыбица и наисвежайшая красная икра чавычи.

- Чавычу купили! Очень вкусная она здесь! – делятся радостью покупки мурманчанка.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 16 по 20 декабря. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПО» по адресу: г.Мурманск, Кольский просп., 51.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Всё, что нам нужно...». Художественный сериал, 3 серия (12+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Минимальный по России рост платы за коммунальные услуги – в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика