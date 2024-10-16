День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.24 19:30
Владельца машины «Ауди» разыскивает полиция
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который не стал дожидаться начала движения потока и поехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.
Нарушение произошло вечером 12 октября.
Теперь владельца «Ауди» разыскивают сотрудники полиции. Очевидцы произошедшего могут обратиться по номеру 112.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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