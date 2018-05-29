Владельцы квартир берут свои дома в свои руки

Жители мурманской пятиэтажки взяли ремонт подъездов в свои руки, управляющая компания поддержала инициативу и помогла. В положительный результат многие не верили, но прошёл всего год и первый подъезд уже отремонтирован, на очереди остальные.

Мурманская пятиэтажка на улице Александра Невского, 71 заметно отличается от других: во дворе чисто, подъезды в порядке. Здесь живут активные и неравнодушные люди. Они посещают собрания жильцов, сотрудничают с управляющей компанией. Все вопросы, связанные с благоустройством решают сообща. Вместе они решили провести качественный ремонт, чтобы хватило на годы. Для сбора средств был открыт отдельный счёт, а чтобы жителям было спокойней за собственные деньги, оплату вывели в квитанции отдельной строкой.

- Год назад было собрание по поводу повышения тарифов на содержание и ремонт жилья. Кто-то был «за», кто-то – «против». Ремонт подъезда решили вывести в отдельную строчку в квитанции. Деньги идут на счёт нашего дома, - рассказывает Татьяна Березина, житель дома.

Но рисковать, доверившись управляющей компании, захотели не все. Пришлось инициативной группе ходить по квартирам и уговаривать соседей. Вразрез им оппозиционная бригада молодёжи агитировала не верить инициативным соседям. Но большинство собственников решили попробовать. Через год накопилось 82 тысячи рублей. И вот, первый из восьми подъездов многоквартирного дома отремонтирован: над ним обновлена кровля, заменены почтовые ящики.

- Пришлось дополнительно ходить по квартирам, так как все выходят у нас на собрания, - рассказывает Татьяна Березина, житель дома. - Многие были «за», но были противники. Были против даже тогда, когда было принято решение. Молодёжь какая-то ходила и заставляла отказываться платить за ремонт подъездов. И ко мне тоже приходили.

Но практика доказала обратное. За короткий срок удалось собрать средства. Управляющая компания не подвела, ремонт сделали быстро. Крупногабаритный мусор, оставшийся после строительных работ, вывезли сразу. Так постепенно планируют обновить все восемь подъездов.

- Для нас это особое событие. Это не совсем обычный ремонт подъезда, это первый ремонт, который сделан собственниками по их инициативе, - отмечает Дмитрий Афиногенов, представитель управляющей компании.

После удачного старта к проекту присоединились ещё 36 домов, где по такому же сценарию будет произведён ремонт подъездов.