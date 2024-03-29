Владимир Антоненко: ЕМС-тренировки! Что это такое?

ЕМС-тренировки. Что это? Если вы никогда не слышали такую аббревиатуру, то вам точно нужно посмотреть сегодняшний выпуск нашей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».