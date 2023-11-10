День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.23 12:00
Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: тренажёрный зал - инструкция по применению
Комментарии
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Последние комментарии
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
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