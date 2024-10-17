Владимир Белоусов: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена», или Возвращая имена…

До сих пор поисковики находят останки погибших героев... Только за это лето они провели более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций.

В этом году отмечается 80 лет со дня проведения победоносной Петсамо-Киркенесской операции, завершившейся полным освобождением от захватчиков советского Заполярья и Северной Норвегии.

Но до сих пор поисковики находят останки погибших героев... Только за это лето они провели более 200 полевых поисковых выходов и экспедиций. В прошедшую субботу на территории поискового кладбища мемориального комплекса «Долина Славы» со всеми воинскими почестями были преданы земле останки ещё 67 наших защитников.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владимир Белоусов, член поискового движения «Память», рассказывает о местах ожесточённые боев, которые велись на территории нашего региона, о героизме наших земляков-солдат, остановивших и отстоявших Заполярье. О том, что спустя почти восемь десятков лет поиск героев продолжается, ведь, как говорил Суворов: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена».